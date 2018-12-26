Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aralık ayının başında 25.800 civarında seyreden Dow Jones endeksi, dört haftada 21.700 sınırına kadar çekildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, FED Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerinin dozunu gün geçtikçe artırması, ABD borsalarını vuruyor. Küresel piyasalar da, ABD’yi izleyerek sert düşüyor. Japonya’da Nikkei 225 endeksi dün yüzde 5 değer kaybetti. Çin borsası da gün içinde yüzde 2’den fazla geriledi. Dün Avrupa ve ABD’de tatil sebebiyle işlemler yapılmadı. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner, ABD piyasasında artık tehlikeli noktalara doğru gidildiğini belirterek “Düzeltmenin dışında farklı bir şey fiyatlayan piyasa görüyoruz. Trump ile Fed’in arasındaki çekişmeyle işler korkutucu boyuta gidiyor. Hızlı sürede, hızlı geri çekilme yaşadık. Burada sakinleşme görürsek, özellikle bizim gibi piyasalar için, petrolün de düştüğü bir ortamda olumlu dönem görebiliriz” şeklinde konuştu.