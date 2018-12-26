Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 5,2980 seviyesinden alıcı buluyor. Dün küresel piyasalarda Noel tatilinin devam etmesiyle düşük ve dalgalı bir seyir izlenirken, dolar/TL 5,27-5,35 bandında işlem gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 azalışla 5,2862'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 artarak 5,2980 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,25 artışla 6,0420'den, sterlin/TL de yüzde 0,4 primle 6,7310'dan satılıyor. Analistler, bugün ABD'de Richmond Fed imalat endeksi, yurt içinde ise iktisadi yönelim istatistiklerinde yer alan reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,3400 ve 5,3870 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydeden analistler, 5,2400'ün destek konumunda olduğunu söyledi.