Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının verilerine göre, göre 2018 yılının ilk 10 ayında 5 bin 105 yatırım belgesi düzenlendi. Bu kapsamda 131 milyar lira sabit yatırım yapılması ve 223 bin kişilik istihdam oluşması bekleniyor. Bakanlık gelen talepler doğrultusunda teşvik sistemine öz kaynak desteği uygulamasını da dâhil etmeyi planlıyor. AR- GE ve yenilikçilik faaliyetlerini destekleyerek yüksek katma değerli üretimi teşvik eden Bakanlık, AR-GE ve tasarım merkezlerinin sayısını bin 384’e çıkardı. AR- GE harcamaları 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 21 artışla 30 milyar liraya, tam zamanlı AR-GE personeli sayısı yüzde 12 artışla 154 bine ulaştı. Üniversiteler ile sanayicileri, teorik bilgi ile pratiği bir araya getiren 81 teknoloji geliştirme bölgesinde 5 bin 200 firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalar bugüne kadar 63 milyar liralık satış gerçekleştirirken, 3,6 milyar dolarlık ihracat yaptı.