Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Ocak 2019’da yürürlüğe giren uygulama ile aralarında meyve, kargo ve kuru temizleme poşetlerinin yer aldığı bazı poşet grupları ücretlendirmeye tabi tutulmayacak. Türkiye’de toplam 30-35 milyar adet, kişi başına yıllık 440 adet plastik poşet kullanıldığını hatırlatan Kurum “Taşıma amaçlı poşet kullanım adedini 440’tan 90’a indirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.



GIDA KORUYAN ÜCRETSİZ

Kurum’un verdiği bilgiye göre faaliyet türü ne olursa olsun uzaktan satışlar da dahil olmak üzere istisnasız tekstil, oyuncak, elektronik, gıda ve benzeri tüm satış noktalarında 1 Ocak 2019’dan itibaren asgari 25 kuruş olarak ücretlendirilecek. Marketlerde ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açıkta satılan gıdaların hijyeni için kullanılan ve çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan 500x350 milimetreden küçük poşetler kapsam dışında tutulacak. Ayrıca tekstil ürünü poşetlerdi, petshoplarda kullanılanlar, kuru temizleme ve kargo poşetleri ücretsiz teminedilmeye devam edilecek.

Poşette promosyon yapılamayacak

Plastik poşetlerin ücretsiz teminine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya izin verilmeyecek. 25 kuruşluk ücretin 15 kuruşu Çevre bakanlığına aktarılırken kalanı vergi olacak.

Kâğıt mı, plastik mi diye sorulacak

Uzaktan satışlarda tüketiciye alternatif taşıma ekipmanı kullanım seçeneği sunulacak. Tüketici plastik poşet tercih ederse ücret şart olacak. Şirketler, 31 Mart 2019’a kadar poşete alternatif oluşturacak.

Bez çantalar 1,5-3 lira olur

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altınbilek, bez poşetlerin 1,5-3 lira olduğunu, bunların alışveriş karşılığında bedelsiz verilebileceğini ifade etti.