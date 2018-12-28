Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinan Öncel, yaptığı yazılı açıklamada, firmaların yeni yıla girerken stokları eritmek için çok cazip indirim kampanyalarının yanı sıra yılbaşına özel sürprizler hazırladığını bildirdi. Yılbaşı alışverişinin perakendeye, özellikle hediyelik eşya satışlarına çok olumlu yansıdığını belirten Öncel, şu değerlendirmelerde bulundu: Bir haftalık satış aralık ayını kurtarabiliyor. Kimsesizler ve başka çeşitli kurumlar için bağış satışları artıyor. Yeni yılın arifesinde yapılan bu hediyelik alışverişi ve kampanyalar, perakende sektörünün aralık ayı cirosuna asgari yüzde 20 katkı yapıyor. Bazı ürün kategorilerinde oran yüzde 80’lere kadar çıkabiliyor. Alışveriş trafiğindeki hareketlenmeyi daha şimdiden gözlemliyoruz. Asıl yoğunluğu ise yılın son 4 gününde, yani bu hafta sonu ve pazartesi günü bekliyoruz.