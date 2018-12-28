Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “7 bin firmayla yazıştık. 81 bin ürün denetlendi. Bin 800 üründe fahiş artış saptandı” dedi.

Bakan Pekcan, katıldığı bir televizyon kanalındaki programda gündeme ilişkin soruları cevapladı. Pekcan, Türkiye için Türkmenistan’ın müteahhitlik, yatırımlar ve ürün ihracatı açısından önemli bir pazar olduğuna ve Rusya’dan sonra ikinci büyük müteahhitlik pazarı niteliği taşıdığına işaret ederek, müteahhitlik sektöründe 1992 yılından itibaren 47,2 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldığını, bu yıl Türk müteahhitlerin ülkede 700 milyon dolarlık sözleşme imzaladığını aktardı.

Pekcan, İran’a getirilecek her türlü yaptırımın en çok Türkiye’yi etkilediğini söyledi. Petrol ticaretinde muafiyetin Türkiye için uzatılması yönünde beklenti içinde olduklarını dile getiren Pekcan “Bu yaptırımlarla İran’ın hem ithalatı hem ihracatı hem de yatırımları etkilenmiş, ekonomisi küçülme trendine girmiştir. Dolayısıyla bu da bizim ihracatımızı etkiliy. En azından bu ithal konusu ürünlerde Türkiye ile imzaladığı Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamındaki ürünler de var. Bunların kapsam dışına çıkarılması ve Türkiye’nin bu yasaklardan muaf tutulması yönünde de çalışmalarımız bulunuyor. En az etkilenecek şekilde hem teknik hem de bakanlar seviyesinde görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

Pekcan, rekabetin sağlanamadığı koşullarda haksız fiyat artışlarına karşı denetimler yaptıklarına işaret ederek, yaklaşık 81 bin ürünü denetlediklerini, bunlarla ilgili 7 bin firmayla yazışma yaptıklarını, bin 800 ürünün etiketinde de hata bulunduğunu belirlediklerini bildirdi.

979 firma başvurdu

∂ Konkordato ilan eden firmalarla ilgili bilgi veren Ruhsar Pekcan, şu ifadeleri kullandı: Bu pazartesi itibarıyla 979 firma olmuş. Konkordato ile ilgili Meclis’ten geçen düzenleme var. Bundan böyle bağımsız denetim kuruluşlarının raporlamaları doğrultusunda konkordato ilan edilebilecek ve eğer alıcıları zarara sokmak gibi bir kötü niyet varsa kesinlikle kabul edilmeyecek” dedi.

Şu anda piyasada yaklaşık 75 bin karekodlu çek bulunduğunu, buna paralel olarak karekodlu bono çalışmasını da tamamladıklarını belirten Pekcan, bunun da 2019 itibarıyla devreye gireceğini ifade etti. Pekcan, Elektronik çek ve bonoya ilişkin tebliğin kısa süre içinde yayınlanmasını beklediklerine işaret etti.