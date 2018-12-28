Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aylık GSS prim tutarı bu yıl 60.89 TL düzeyinde iken, gelecek yıl bu rakam 76.74 TL ’ye çıkacak. Bugün Türkiye’nin yüzde 99.1’inin GSS’li olarak sağlık hizmetlerinden faydalanıyor.

FIRSATI KAÇIRMAYIN

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını yılsonuna kadar ödeyenlerin, 2018 yılı Nisan ayı ve öncesine ait ödenmemiş prim borçlarının gecikme cezası ve gecikme zammının silineceğini bildirdi. Yılsonuna kadar prim borçlarının ödenmemesi halinde ise geçmişe yönelik gecikme cezası ve zammı ekleneceğinden, bu imkanı kaçırmayın