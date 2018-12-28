Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

İSTEYENLER AYLIĞA BAĞLANACAK

Buna göre, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Bakanlığa atananların varsa emeklilik veya yaşlılık aylıkları kesilmeyecek. Ayrıca bu görevlere atanmadan önce veya atandıktan sonra emeklilik ya da yaşlılık aylığına hak kazananlara talep etmeleri halinde mevcut görevleriyle ilişikleri kesilmeden emeklilik veya yaşlılık aylığına bağlanacak.

BAKAN YARDIMCILARI DA DÜZENLEMEDEN YARARLANACAK

Söz konusu kararname ile görevlerine atanmadan önce veya atandıktan sonra emeklilik ya da yaşlılık aylığına hak kazanan Bakan yardımcıları da talep etmeleri halinde mevcut görevleriyle ilişikleri kesilmeden emeklilik veya yaşlılık aylığı alacak.

ATAMALAR DA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile çeşitli genel müdürlüklere yönelik yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile bugünkü sayıda yer alan kararlara göre, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcıları Salim Koşar ve Ömer Koca ile Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcıları Halil İbrahim Özbayat ve Üzeyir Tekin görevden alındı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ali Osman Kıyak ile Sait Kocabay, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Süleyman Pınarbaş, Ali Kemal Yıldız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı I. Hukuk Müşavirliğine Karayolları Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Nurgül Uraloğlu atandı.