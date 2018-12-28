Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, 2018 yılında Google’da en çok ne aratıldığına dair çıkan istatistik verilerini inceledi. PRNet’in Google Trends verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, bu yıl dünya genelinde en çok aratılan kelimenin World Cup olduğu görüldü. Bu durum Türkiye’de farklılık gösterirken, Türklerin genel anlamda en çok arattığı kelime dolar olarak saptandı. Kişi bazında bakıldığında ise Türklerin en çok Mina Başaran’ı arattığı görülürken, dizi başlığında Sen Anlat Karadeniz, “Nasıl Yapılır?” başlığında ise Ziron ilk sırada yer aldı.



Ajans Press ve PRNet’in Google Trends verilerinden derlediği başlıklara göre, genel aramalarda dolardan sonra en çok aratılan sözcüklerin; Soy ağacı/ e-devlet, Dünya Kupası, e-müfredat, seçim sonuçları, bedelli askerlik ve yeşil uzaylı olduğu saptandı. 'Kişi' başlığında ise Mina Başaran’ın ardından en çok Arda Öziri, Ali Koç, Münir Özkul ve Cenk Tosun aratıldı. Dizi başlığında Sen Anlat Karadeniz’in ardından en çok Çukur, Ufak Tefek Cinayetler, Bir Zamanlar Çukurova ve Erkenci Kuş olarak sıralandı.