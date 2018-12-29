Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan İhlas Ev Aletleri Genel Müdürü Dr. Ömer Kamber şunları söyledi: Türkiye’de ve iş dünyasında bir devrim yaşanıyor. Bu devrim Endüstri 4.0 yani bilgi teknolojileri devrimi ile birlikte, AR-GE merkezlerine yapılan yatırımdır. Devletimizin AR-GE yatırımları için öncü ve teşvik edici davranışları meyvelerini vermeye başladı. Bu büyük atılım, iş dünyasının da cesaretini artırırken, sonuçları tablolara yansımaya başladı. TÜBİTAK’tan aldığımız destek ve özverili ekibimizin yaptığı çalışmalarla AR-GE merkezimizi kurduk. Geçen yıl, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenen merkezimiz, Türkiye İhracatçılar Meclisinin açıkladığı rakamlara göre 2018 yılında AR-GE Merkezine yatırım yapan firmalar arasında yükselişine devam etmiştir. 28 yıldır yaptığımız üretimle istihdam, teknoloji ve yatırım faaliyetlerimizle ekonomimizin ve ülkemizin gelişime katkıda bulunuyoruz. Başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere, Avrupa, Amerika, Afrika ve Avustralya’ya kadar, tüm ülkelerde tescilli markalarımız ile 60’dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Bütün bu başarılarda, AR-GE merkezimizin özverili çalışanları, ortaya koydukları emek ile başarının büyük payını almaktadır.
İhlas Ev Aletleri AR-GE yatırımında ilk 200’de
29.12.2018 - 02:43 | Son Güncelleme: 29.12.2018 - 02:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2016’da AR-GE merkezi statüsü verilen İhlas Ev Aletleri, AR-GE yatırımında geçtiğimiz yıla göre 961 AR-GE merkezli firma içerisinde 22 basamak birden atlayarak ilk 200 firma arasına girdi.
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595671 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/595671.aspx
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