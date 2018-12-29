Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sercan AKINCI

İSTANBUL

Türk ihracatçısının dünya genelinde daha etkin olmasını, alıcıya yerinde ulaşarak ürünlerini daha kolay ihraç etmesini, tüm bunların da minimum maliyetle gerçekleşmesini amaçlayarak hayata geçirilen Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) yeniden yapılandırılıyor. TTM’lerin amacına uygun hale getirilmesi için kolları sıvayan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetimi yürttüğü çalışmaları tamamladı.

TİM Başkanı İsmail Gülle’nin seçim öncesi ‘yönetimde herkes olacak’ vaadini de yerine getirdiği çalışmayla her bölgedeki TTM’lerden bir TİM üyesi sorumlu olacak. Yeniden yapılandırıldıktan sonra ‘ihracat yılı’ olması beklenen 2019’da ihracatın kalesi olması beklenen TTM’lerle ilgili çalışmaya göre; Kuzey Amerika Bölgesi’nden İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Didem Elmas ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Güven Karaca, Avrasya Bölgesi’nden Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, Avrupa Birliği’nden Maden Sektör Konseyi Başkanı Rüstem Çetinkaya sorumlu olacak. Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektör Konseyi Başkanı Ahmet Güleç ise tanıtım ve halkla ilişkiler konularından sorumlu olacak.

SAHADA DAHA AKTİF OLACAKLAR

Çalışmayla ilgili bilgi aldığımız Didem Elmas, Amerika pazarlarının önemine vurgu yaptı. Gelecek dönemde sektör sayısını artırarak Amerika’ya fokuslanacaklarını belirten Elmas “Sadece ofis ve depo kurmayacağız. Sahada da daha aktif olacağız. Tanıtım çalışmalarımıza hız verip, alıcılarla doğrudan temas kuracağız” dedi.

Bugün için ABD, İngiltere, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Kenya, Almanya, İtalya ve Rusya olmak üzere 8 ülkede 13 TTM faaliyet gösteriyor. TİM Başkanı İsmail Gülle, eylül ayında Londra’daki TTM’nin açılışında yaptığı açıklamada hedeflerinin 35 TTM’ye ulaşmak olduğunu dile getirmişti.