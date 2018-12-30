Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bloomberg tarafından yapılan bir araştırmaya göre, zenginler başka bir ülke vatandaşı olmak için 23 milyon dolar kadar para harcadı. CS Global Partners tarafından yapılan diğer bir aştırmaya göre ise katılımcıların yüzde 89’u ikinci bir pasaport sahibi olmak istediğini ifade ederken, yüzde 34’ünden fazlasının ise ikinci bir vatandaşlığa yatırım yapmak istediklerini söyledi. Raporda kişilerin yüzde 80’inin bu sebeple yıllık maaşlarının yüzde 5’ini bağışlamaya hazır olduğu da vurgulandı. Peki hangi ülke ne kadar yatırıma vatandaşlık hakkı veriyor? işte cevabı:

Birleşik Krallık: 2,57 milyon $

Yeni Zelanda: 1,98 milyon $

Güney Kıbrıs: 1,74 milyon $

Avustralya: 1,08 milyon $

Malta: 1 milyon $

Kanada: 612bin $

Bulgaristan: 594 bin $

İspanya: 580 bin $

ABD: 500 bin $

Montenegro 407 bin $

Portekiz: 407 bin $

Yunanistan: 290 bin $

Türkiye: 250 bin $

Moldova: 170 bin $

Dominik 100 bin $

Litvanya 75 bin $

Tayland 16 bin $