Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak Hürkuş-C’nin kendini koruma özelliği başarıyla test edildi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Hürkuş eğitim uçağı olma yanında, silahları ve korunma sistemleriyle yakın hava desteği görevlerine de hazır hâle geliyor” dedi.

Hürkuş-C serisinin son versiyon uçağı yaklaşık 5 ton ağırlığa sahip olacak ve 1,5 ton faydalı yükü taşıyabilecek. Lazer işaretleme kabiliyetine sahip mesafe ölçerli kızıl ötesi çok bantlı kamerayla gündüz ve gece gözetleme yapılabilecek Hürkuş-C, gerektiğinde yerli füze ve bombalarla görev icra edebilecek. Hürkuş-C, 35 bin feet irtifa tavanıyla 6 saate kadar havada kalabilecek. ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ait roket ve mühimmatlar uçakta kullanılabilecek.

Yerli tank mühimmatı Fırat’ın doğusu için hazır

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) tank mühimmatı ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen çalışmalar başarıyla sonuçlandı. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından yerli ve millî olarak üretilen modern tank topu mühimmatında bin adetlik ilk kafile teslim edilirken, envanterdeki tanklarla gerçekleştirilen atışlı testler başarıyla geçildi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında ortaya çıkan ve gelecek süreçte ortaya çıkabilecek operasyonel ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlanan tank mühimmatı beton sütre gerisindeki ve bina içindeki düşman unsurlarına karşı etkili oluyor.