Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gökçebey ilçesindeki iş yerlerinde eşiyle birlikte ayakkabı satışı yapan 2 çocuk annesi Hanım Kadın Kılınçarslan, 9 yıl önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nün açtığı kurs ve seminerlere katılarak seracılığı öğrendi. Ardından Çaycuma ilçesindeki köyüne dönen Hanım Kadın Kılınçarslan, yıllardır boş duran ailesine ait tarım arazisine sera kurarak domates ekti.

İŞ YERİNİ KAPATARAK KÖYE YERLEŞTİ

Hanım Kadın Kılınçarslan, gördüğü talep üzerine eşiyle birlikte işlettiği iş yerini kapatarak köyüne yerleşti. Kılınçarslan kısa sürede 2,5 dekarlık alana 11 sera kurarak domates, biber, salatalık, fasulye, marul gibi sebzeler yetiştirmeye başladı. Ayrıca 20 dekarlık açık alanda da patates, karpuz ve açık sebze yetiştiriciliğine başladı. Yetiştirdiği ürünleri pazarda ve toptancılara pazarlayan Hanım Kadın Kılınçarslan bu şekilde köyde yaşayan ev kadınlarına da istihdam olanağı oluşturdu. Yaz mevsiminde 12 kadına kadar işçi çalıştıran Hanım Kadın Kılınçarslan, köyün en çalışkan kadını olarak adlandırılıyor.

'MÜŞTERİYE YETİŞEMİYORUZ'

Hanım Kadın Kılınçarslan, kısa sürede başarıya ulaşmasını çalışma azmine ve işindeki disipline borçlu olduğunu söyledi. Boş duran arazilerin şimdi gelir kapısı olduğunu ve köydeki kadınlara istihdam olduğunu ifade eden Kılınçarslan, şöyle konuştu:

"Çocuklarım üniversiteye gidince hobi olarak başladık. Büyüttük, şimdi müşteriye yetişemiyoruz çok şükür. 3 gün tarlada çalışıyorum. Şu an Kozlu ilçesinde pazar kuruyorum. Toptancılara da ürün veriyorum. Sattığım ürünler, kendi ürünüm. 35 yıl aktif ayakkabıcılık yaptık. Şimdi baba toprağına döndük. Çok severek yapıyoruz. Müşterim de Allah'a şükür çok memnun. Ne yersek onu müşterimize veriyoruz. Keşke önce başlasaydık diyoruz. Şu an 10 dönüm kabak ektik. 11 seramız var. 2 aktif çalışanımız var. Yardımcımın kızı üniversite okuyor. O da bu şekilde kendine gelir elde ediyor. Yazın bu sayı 12'ye kadar çıkıyor. Haftanın 2 günü pazardayız, 3 günü de tarladayız. 2 günde hazırlık yapıyoruz. Bu şekilde günlerim geçiyor."

'ÜRETMEK ÇOK GÜZEL'

5 yıl önceye kadar bu kadar büyüyeceğini hiç düşünmediğini belirten Hanım Kadın Kılınçarslan, "Hiç aklımın ucundan geçmezdi böylesi ama çok mutluyuz. Topraksız tarım, domates üretimine başlamak istiyoruz. Talep var. Vakit geçireyim diye başladım ama bir sera, iki sera derken 11 serada da üretim devam ediyor. Üretmek çok güzel bir şey. Şimdi doğadayız, annemin yanındayız. Tohumlarımız yerli. 40 dönüm patates ektik önceki dönem. Devamlı müşterimiz var" dedi.