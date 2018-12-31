Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 ajandasındaki önemli başlıklar şöyle...



* BORÇLAR SİLİNİYOR: Bugün ödeme yapanların Nisan ayı ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının gecikme cezası ve zammı bu gece itibariyle siliniyor.

* GELİR TESTİNİ YENİLEYİN: 2018'de yapılan gelir testinde hane içinde kişi başına geliri 676.5 liradan fazla çıktığı için prim ödeyenler, gelirleri sınıra çok yakınsa 2019'da yeniden gelir testi başvurusunda bulunabilecek. Geliri 852,8 liranın altında olanların primini devlet ödeyecek.



* ÖDEME ARTIYOR: 65 yaş, engelliler başta olmak üzere dezavantajlı gruplar için de 35 milyar liraya yakın destek sağlanacak.



* PRİM HAZİNE'DEN: Sosyal yardım alan yaklaşık 175 bin kişiyi işe alan işverenin aylık 355 lira tutarında primini Hazine üstlenecek.



* DOKTORA ZAM: 1 Ocak itibariyle hekimlerin aylığında artış yapılacak.



* NÜFUSA GÖRE YARDIM: Sosyal transferlerde en yoksul kesim gözetilecek. Sosyal yardımlarda ailedeki birey sayısı dikkate alınacak.



* EMEKLİYE, YAŞLIYA DESTEK SÜRECEK: Emekli ve yaşlılık aylıkları enflasyona ezdirilmeyecek. Enflasyon farkı dahil zamlarla birlikte yaklaşık 185.1 milyar lira ödeme yapılacak. 62 milyar lira sosyal harcamalara ayrılacak.



* BARINMA YARDIMI SÜRECEK: 18 bin aileye barınma yardımı yapılacak. Dar gelirlilere yaklaşık 34 bin konut teslim edilirken, 2023'e kadar 100 bin sosyal konut inşa edilecek.



Kaynak: Takvim