Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçişine izin verilen araç sınıf ve modellerinin belirtildiği 2 Kasım 2016 gün ve 2016/8-1 sayılı UKOME kararı gereği 6001 sayılı Kanun'un 30/2 maddesi gereği uygulanan cezai yaptırımların 28 Aralık 2018 tarih ve 30639 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7159 Kanun No.lu “Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yeniden düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu yasada '2 Kasım 2016 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçilmesi nedeniyle 30’uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmez, verilmiş olanlar tebliğ edilmez, tebliğ edilmişlerin tahsilatından vazgeçilir, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, yargılama ve takip gideri taraflar üzerinde bırakılır ve vekalet ücretine hükmedilmez. Söz konusu cezalar kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar 28 Şubat 2019 tarihine kadar başvurulması halinde 29 Mart 2019 tarihine kadar ret ve iade edilir' denilmekte olup, bu madde 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir" denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde geçişine izin verilen araçlar yeni alınan UKOME kararı ile revize edilmiştir. Güncel UKOME kararına göre tüm 1. sınıf araçlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kullanabilecektir. 2. sınıf araç olup, ruhsatında kamyonet veya otomobil yazan araçlar ise sadece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanabilecektir. Bu araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kullanmalarındaki yasak devam etmektedir. 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf ve 5. sınıf olup, ruhsatında kamyon, otobüs (tüm yolcu servis araçları, toplu taşıma araçları, turizm, okul, İETT ve özel halk otobüsü, Otobüs AŞ, taksi dolmuş, karavan vb. hariç) tır ve çekici yazan araçlara Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde uygulanan yasaklar devam etmektedir. Bu araçların Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanma zorunluluğu bulunmaktadır."