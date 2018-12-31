Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MTV oranları için yeniden değerleme oranı yüzde 15,9 olarak belirlendi. Buna göre, 31 Aralık 2017'den önce kayıt ve tescil edilen otomobil veya arazi araçları arasında 1300 cc ve altında motor silindir hacmi olan ve 1-3 yaşındakiler için 861 lira, 4-6 yaşındakiler için 600 lira, 7-11 yaşındakiler için 336 lira, 12-15 yaşındakiler için 255 lira, 16 ve üzerindekiler için de 90 lira MTV ödenecek.

Aynı dönemden önce tescil edilen 1301-1600 cc arasında motor silindir hacmi olan araçlara ilişkin MTV, 1-3 yaşındakiler için bin 500 lira, 4-6 yaşındakiler için bin 124 lira, 7-11 yaşındakiler için 653 lira, 12-15 yaşındakiler için 461 lira, 16 ve üzerindekiler için de 177 lira olacak.