Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve devlet otoyollarına yılbaşında zam yapılmayacak. Her yılbaşında geçiş ücretlerine uygulanan zam, 2019 için uygulanmayacak.
Yılbaşında otoyol ve köprülere zam yok!
31.12.2018 - 15:59 | Son Güncelleme: 31.12.2018 - 16:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Köprüsü ve otollarda yılbaşında zam yapılmayacak.
Etiketler : Yılbaşı,
596027 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/596027.aspx
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