Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve devlet otoyollarına yılbaşında zam yapılmayacak. Her yılbaşında geçiş ücretlerine uygulanan zam, 2019 için uygulanmayacak.