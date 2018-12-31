Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

VakıfBank'tan yapılan açıklamada, blockchain teknolojisinin Türkiyede yaygınlaşması, yararlarının araştırılması ve kullanımının artırılması amacıyla kurulan Blockchain Türkiye Platformunun üyelerinden biri olduğu belirtildi.



DHA'da yer alan habere göre Vakıfbank'ın müşterilerine çağdaş bankacılık yöntemleriyle gelişimci ürün, hizmet ve çözümler üretmek üzere platforma katıldığını söyleyen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Abdi Serdar Üstünsalih, şu değerlendirmelerde bulundu:



"VakıfBank olarak bankacılık sektöründe dünyadaki değişimi ve dönüşümü herkesten önce fark edebilen bankalardan biriyiz. İçinde bulunduğumuz değişim ve dönüşüm sürecinde başrol dijitalleşmeye ait.



Günümüzün rekabetçi koşullarında müşterilerimiz için hızlı ve doğru adımlar atmamızı sağlayan ve VakıfBankı tüm paydaşlarıyla dönüşüme hazırlayan Türkiye bankacılık sektörünün en büyük IT dönüşüm projelerinden birini gerçekleştirdik. Şimdi de müşterimizin yanındaki güç olma sorumluluğumuzla blockchain gibi yeni teknolojik çözümleri müşterimizle buluşturmak ve geliştirmek için çalışıyoruz. Bu çerçevede Blockchain Türkiye Platformu üyeliğimiz önemli bir adım olmuştur. Farklı bilgi ve deneyimlere sahip şirketlerin bir araya geldiği bu platformda yeni bakış açılarıyla fark oluşturacak çözümler geliştireceğimize inanıyorum."

Akbank da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Ripple üzerinden blockchain altyapısı ile sterlin (GBP) para transferleri başlattığını duyurmuştu.