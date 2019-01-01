Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan

İSTANBUL

Aks mesafesi 3,20 metrenin üzerinde olup da FSM’den geçen araçlar için ‘ceza iptali’ müjdesi, otobüs, çekici, kamyon ve hatta tırlar için de geçerli. 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı kanunlarda Değşiiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 3’üncü maddesinde yer alan “02.11.2016 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçilmesi sebebiyle 30’uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmez, verilmiş olanlar tebliğ edilmez, tebliği edilmişlerin tahsilinden vazgeçilir” hükmünde sınıf ayrımı yapılmadığı için hatalı geçiş yapan tüm araçların cezası affa uğruyor. Kamyon, otobüs, tır ve bütün araçlar bu köprülerden geçti ve ceza yazıldıysa bunlar iptal edilecek, ödenmiş olanlar da 28.02.2019 tarihine kadar başvuru halinde iade ediliyor. Dün, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, söz konusu köprülerde serbest ve yasaklı araç sınıflarıını da açıkladı. Buna göre, tüm 1’inci sınıf araçlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü kullanabilecek. 2. sınıf araç olup da ruhsatında kamyonet veya otomobil yazan araçlar da Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü kullanabilecek. 2. sınıf ve üzeri olan, ruhsatında kamyon, otobüs yazan tüm araçlara da 15 Temmuz ve FSM yasak olacak.