Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

ANKARA

Türkiye ekonomisi yeniden dengelenme sürecinde en büyük desteklerden birini, ihracattan alacak. 2018’de rekorlara imza atan ve bu yıl da benzer performansın beklendiği ihracat konusunda önemli adımlar atılacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kadın girişimcileri ihracatçı yapabilmek için önemli bir çalışmayı hayata geçireceklerini belirterek, “İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde, Kadın Girişimcilik Daire Başkanlığı kuruyoruz. Türkiye’de kadınların işgücüne katılımı son 10 yılda yüzde 24’ten yüzde 34’e gelmiş, ama dünya geneli yüzde 50’nin üzerinde. Elimizde kullanılmamış bir potansiyel var. Onları ihracatçı yapmak ve desteklerimizden daha fazla yararlanabilmeleri için böyle bir daire başkanlığı organize ettik. Ocak ayında devreye girecek. İhracat desteklerimizi onlara daha iyi anlatacağız. Daha fazla yararlanmalarını sağlayacağız. İhtiyaçlarını tespit edip, onlara rekabet avantajı kazandıracağız. Böylelikle kadın girişimcilerimiz ve Bakanlığımız arasında, âdeta özel bir hat açıyor onlara bu hat üzerinden daha hızlı ve daha etkin hizmet vermeyi planlıyoruz” diye konuştu.



KADIN ELİ DEĞECEK

81 ilde TOBB bünyesinde kadın girişimcilerle çalışmalarının olduğunu aktaran Pekcan “KAGİDER, TİKAD, KADEM var. Kadın STK başkanlarının, TİM’de Türk tanıtım grubunun danışma kurulunda da yer almalarını istedim. Kadın bakış açısıyla biz ürünlerimizi daha güzel nasıl pazarlarız, ona bakacağız. Amacımız ihracatı hem kaliteli ihracata çevirmek, hem tabana yaymak, genç kadın girişimcimizi, esnafı, KOBİ’yi daha fazla ihracat ailesinin içinde görmek. İhracat ordusunda kadın girişimcilerin hakkettikleri yeri almaları amacıyla onların ihtiyaçları ve taleplerini mercek altına almış bulunuyoruz” dedi.

İNSANLAR ÜRETİCİ OLMAK İSTEMİYOR

Hal Kanunu ile ilgili çalışmaları değerlendiren Bakan Ruhsar Pekcan “Burada hedefimiz üretici ile tüketiciyi buluşturmak. Enflasyonun en büyük unsurlarından bir tanesi de gıda enflasyonu. Sebze ve meyvenin ağırlığının çok fazla olduğunu görüyoruz. Biz şu anda yüzde 25-30 zayiat veriyoruz. Üretici satıp-satamayacağını bilmiyor, ne kadar zayiat vereceğini bilmiyor ya da kaçtan satacağını bilmiyor. Tam bir belirsizlik. Biz diyoruz ki, üretici birlikleri kuralım. Bu üretici birlikleri hem üreticiden satın alabilir, hem üretici toptancı hallerinde hem de tüketici toptancı hallerinde yer alabilir. İnsanlar Türkiye’de üretici olmak istemiyor. Onları teşvik etmeliyiz” diye konuştu. Üretici Birliklerine toptancı hallerinde yüzde 30 yer ayıracaklarını aktaran Pekcan “Herkese 100 TL’ye kiraya veriyorsak, onlara 25 TL’ye vereceğiz. Diğerlerinden yüzde 4 vergi alıyorsak, onlardan yüzde 2 vergi alacağız” dedi.