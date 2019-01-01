Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada yer alan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yada bankaların hesapları gibi gösterilen fake hesaplar arıcılığıyla banka kredi kartı aidatlarını geri alabileceğiniz şeklinde ifadeler dikkat çekmekte. Gerek tüketici dernekleri gerekse bankalar vatandaşları bu konuda uyarıyor.

KREDİ KARTI BİLGİLERİNİZ ÇALINABİLİR

Uyarılarda bankalar haksız yere aidat almışsa, iadesi için çözüm yeri ilçe kaymakamlıklarındaki tüketici hakem heyetleri olduğu hatırlatılmakta. Sosyal medya hesaplarında yer alan ya da SMS yolu ile gelen link tıklandığında istenen kredi kartı bilgilerinin verilmemesini isteyen uzmanlar, kredi kartı aidatı alabilmek için gönderilen ödemeli kargoların alınmadan iade edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.