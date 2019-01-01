Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim  Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV ve KDV düzenlemesinin 3 ay daha uzatılmasına ilişkin  yazılı açıklamasında, 2018 yılının ikinci yarısında başlayan büyük daralma yüzde  78’lere varınca, vergisel önlemler alınmadan serbest düşüşü yavaşlatmanın mümkün  olamayacağını belirtti.

Devlet tarafından yapılan ve paraşüt görevi gören ÖTV ve KDV indirimi  sayesinde sektörün nefes aldığını ve düşüş hızının da yavaşlatılmış olduğunun  altını çizen  Şahsuvaroğlu, ekonominin en büyük sektörlerinden bir tanesi olan  otomotiv sektöründe uygulanan ÖTV ve KDV düzenlemesinin 3 ay daha uzatılmasının  tüm sektör oyuncularının arzu ettiği bir destek olduğunu bildirdi.

Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu durum, sektörümüzü temsil eden tüm derneklerimizin gösterdiği  yoğun çabaların hükümetimiz nezdinde karşılık bulmasıdır. ÖTV düzenlemesi sonucu  ilgili araçlara modele bağlı olarak 20 bin TL’nin üzerinde indirim yansımasının  sürecek olması tüketiciler lehine olumlu havanın devam etmesi anlamına geliyor.  Bu durum yeni araç almak isteyenler için de önemli bir teşvik olacaktır.

Buna bir de markaların düzenlediği kampanyalar eklenince avantajlar  katlanacaktır. Sektörümüzün taleplerini dinleyen ve desteklerini esirgemeyen  başta Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’a, Bakan Yardımcılarımıza ve tüm  bürokratlarımıza sektörümüz adına bu çok değerli destek için teşekkür ediyoruz."