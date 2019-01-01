Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında 26 bin 707 adeti gelir vergisi, 20 bin 772 adeti gayrimenkul sermaye iradına ilişkin olmak üzere 47 bin 479 adet beyanname alındı.

Kentte gelir vergisi beyannamesinden 496 milyon 815 bin 673 lira matrah beyan edilirken bu tutar üzerinden 120 milyon 922 bin 271 lira gelir vergisi tahakkuk edildi.

Aynı dönemde alınan gayrimenkul sermaye iradına ilişkin gelir vergisi beyannamelerinde ise 303 milyon 727 bin 311 lira matrah üzerinden 75 milyon 346 bin 507 lira vergi tahakkuku gerçekleştirildi.

En çok gelir vergisi verenler sıralamasında Ece Tonbul Kilit, 1 milyon 923 bin 982 lira vergi tahakkukuyla ilk sırada yer alırken Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan sanatçı Hayko Cepkin, 437 bin 683 lira vergi tahakkukuyla 20'nci sırada yer aldı.

Listede 48 kişi isminin açıklanmasını istemedi.