Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar bir yılda yüzde 39,5 değer kazanarak 2018’i 5,29 seviyesinden tamamladı. Ağustos ayında 7,2169 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, yıllık getiri anlamında 2001 yılından bu yana en iyi performansı göstermiş oldu. Avro/TL de dolar/TL’ye benzer hareketler sergilediği 2018’de en düşük 4,4780 ve tarihî zirvesi olan 8,2245’i görmesinin ardından yılı yüzde 33,1 artışla 6,0550’den tamamladı. Altın ise uluslararası piyasada ons fiyatının yılı yatay tamamlamasına karşın dolar kurundaki artışın etkisiyle 2018’de yatırımcısına yüzde 37,5 kazandırdı. Gram altın yıl içinde en düşük 158,2 lira, en yüksek 280,8 lirayı gördü. Cumhuriyet altını yıl içinde 1.800 liraya yaklaşmasının ardından yılı 1.458 lira seviyesinde tamamlarken, yıla 158,8 liradan başlayan gram altın 218,30 liradan kapanış yaptı.

Borsa ise yatırımcısını üzdü. 2018’de 121.960 puan ile rekor kıran BİST 100 endeksi, bu seviyeden sonra düşüşe geçerek yılı 91.270,48 puandan tamamladı. Hisse senetleri ortalama yüzde 20,9 değer kaybederek 2011’den bu yana en kötü performansını sergiledi.