Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

ANKARA

Daha önce sık sık gündemde yer alan servis aracı şoförleri ile emlak danışmanları ve köprülü vinç operatörleri için de bu aydan itibaren belgelendirme hizmeti verilebilecek. TOBB MEYBEM, Türkiye’nin 81 il ve 160 ilçesinde mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme hizmeti verilmesi amacıyla kurulmuştu. Hâlihazırda TOBB MEYBEM, kurulduğu günden bu yana 37 meslekte şu ana kadar 76 ilde 37 binden fazla adayın sınav ve belgelendirme sürecini yürütmüştü. Kuruluş, gelen talepler doğrultunda kapsamını her geçen dönem genişletiyor. Bu doğrultuda bu ay, Emlak Danışmanları için Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) ve Emlak Danışmanı (Seviye 4), Servis Aracı Şoförleri için Servis Aracı Şoförü (Seviye 3), Köprülü Vinç Operatörleri mesleklerinde de sınav ve belgelendirme hizmeti verilmeye başlanacak. Hâlihazırda tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren 117 meslek için belge alımı mecburi hâle getirilmiş durumda.