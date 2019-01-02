Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genel Müdürlüğün harcama kalemlerinden en önemlisini oluşturan demir yolu inşaatı ve işletme işleri ve hizmetleri kalemine bu yıl 7,5 milyar lira ayrılacak. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarının metro bağlantılarının da aralarında bulunduğu şehir içi raylı sistem projelerine devam edilecek. Bakanlıkça üstlenilen şehir içi raylı sistemlerden bugüne kadar 250,7 kilometre raylı sistem hattı tamamlanırken 222,6 kilometresi için çalışmalar devam ediyor. Raylı sistemlerde 94,7 kilometrelik hat ihale aşamasındayken,166,8 kilometrelik kısmının ise etüt projesi yapılacak.

2019 yılının hizmet dolu bir yıl olacağını anlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan “İstanbul, Bursa ve İzmir’i birbirine bağlayacak 426 kilometre uzunluğundaki otoyol projesini tamamlayarak, hizmete alacağız. 3 bin 953 kilometre uzunluğunda demir yolu hattının yapımına devam ederek bin 204 km’sini 2019 yılı içerisinde tamamlayacağız. Küçük Çamlıca TV ve Radyo Kulesi’ni hizmete sokacağız. 2019 yılı mayıs ayı sonuna kadar kamudan vatandaşa, özel sektöre ve kamuya sunulan dijital hizmetlerin e-devlet üzerinden sunulmasını temin edeceğiz” dedi.