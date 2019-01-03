Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de hızla büyüyen e-ticaret sektörü bu yılı 50 milyar lira ciro ile bitirmeyi hedefliyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, 2019 hedeflerinin ise yüzde 30-35 büyüme olduğunu söyledi. Bu hedef de 70 milyar liralık bir büyüklüğü ifade ediyor. 2017 ve 2018 gelişmelerle güçlü bir online alışveriş kültürünün oluştuğunu, özel günlerin dünya ile birlikte Türkiye’de de yankı uyandırdığını söyleyen Ekmekçi “Bu yıl özellikle 23 Kasım’da sektör yüzde 6,4 pay aldı ve perakendenin büyümesine de katkı sağlayarak büyük bir rekor kırdı. 2019’da ise yavaş yavaş global pazardaki yerimizi almaya başlayacağımıza inanıyorum. Getirilen güven damgası tüketicilerin yaşadığı mağduriyetleri önemli ölçüde engelleyecek ve sektöre güvenin artmasıyla hacim de büyüyecek” diye konuştu. Ekmekçi, çok yakında yapay zeka ve big data algoritmalarının, e-ticaretin vazgeçilmezi haline geleceğini söyledi.

Giyimde mobil oranı yüksek

Ekmekçi, özellikle tekstil ve hazır giyim kategorilerinde mobil kullanımın çok yüksek olduğunu belirten Ekmekçi, kullanıcıların ürün satın almanın yanında, mağazanın nerede olduğuna ve ürünün o mağazada bulunup bulunmadığına da cep telefonları üzerinden baktıklarını aktardı.

Sınır ötesinden korsan ticaret

Sosyal medya üzerinden yapılan e-Ticaret hakkında da bilgi veren Ekmekçi “Sınır ötesi korsan e-Ticaret, Türkiye’deki e-Ticaret sektörünün yüzde 20’sini oluştururken, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen satışlar da yüzde 10’unu oluşturuyor. Bu da bir milyar liralık vergi kaybı demek” dedi.