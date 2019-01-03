Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayici, girişimci ve araştırmacıya 5,6 milyar TL destek bütçesi kullandırılacağını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019’da sanayici, girişimci ve araştırmacılara bütüncül bir model ile 5 koldan destek sağlayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte yeniden yapılandırılan bakanlık, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri ile birlikte toplamda 5,6 milyar TL destek verecek. Bu yeni durum, üretim yapan, yeni bir fikri olan, sanayi ve teknoloji alanında bilimsel çalışmalar yürüten kişilere verilecek desteklerin bütüncül bir model içerisinde değerlendirilmesini sağladı. Bu yeni bakış açısı, bakanlığın 2019 yılı desteklerine yansıdı. 2019 yılı destekleriyle ilgili açıklamada bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yeni yılda tüm imkanlarımızla sanayici, girişimci ve araştırmacının yanında olmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz yeni dönemde yatırım teşvikleri, kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerini bünyemize kattık. Böylelikle, sunduğumuz tüm destekleri daha bütüncül ele alabiliyoruz. Üretim öncülüğünde büyümek için; bütün birimlerimizle sahada daha fazla ve aktif rol alıyor, varsa sorunları yerinde tespit ediyoruz. İlgili kuruluşlarımızla birlikte bakanlığımızın 2019 yılı destek bütçesi ödeneği 5 milyar 600 milyon TL’dir. Ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Yeni fikirler faiz gideri ve sosyal destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destek bütçesi 2 milyar 447 milyon lira olacak. Bu miktar, Teknolojik Ürün Yatırımı, bunların pazarlanması, rekabet öncesi iş birliği projeleri, temel bilimler Destek Programı, Tasarım Tescil Destek Programları, araştırma altyapıları, cazibe merkezleri, kalkınma ajansları, bölge kalkınma idareleri, sosyal destek programı, 349 milyon liralık faiz desteği, 581,5 milyon liralık prim desteğinin yanı sıra bedelsiz arsa, sanayi sitesi ve endüstri bölgelerine kredi gibi alanlarda ödenecek.

Burs ve kredi gibi teşviklere 3,2 milyar TL

Bakanlık, TÜBİTAK bünyesinde yapılan çalışmalar için verilecek destekleri de koordine edecek. Bu çalışmalar için 1 milyar 63 milyon ödeme yapılacak. 177 milyon 680 bin liralık burs, yayın teşvikleri için 21,1 milyon lira, proje performans ödülü olarak da 1 milyon 745 bin lira bütçe kullandıracak. KOSGEB de KOBİ’le8re 1 milyar 892 milyon lira destek sağlayacak.