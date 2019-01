Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Köseoğlu ayrıca, Avrupa Konseyi’nin yapay zeka etik çerçevesini ve politikalarını öneren Genişletilmiş Üst Düzey Uzman Grubu’na dâhil oldu. Yapay zekanın bankacılık sektörü dâhil her sektörde ve hayatın her aşamasında ciddi değişimler getireceğini belirten Köseoğlu “Çok daha akıllı, kişiselleştirilmiş ve her zaman yanınızda olan uygulamalar geliştirmek üzere çalışıyoruz. Bankacılık Federasyonu üyeliğim ile Avrupa Birliği’nin ve Avrupa bankalarının yapay zekâ uygulamaları konusunda daha öncü olabilmeleri için katkıda bulunacağım” diye konuştu.