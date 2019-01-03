Köseoğlu ayrıca, Avrupa Konseyi’nin yapay zeka etik çerçevesini ve politikalarını öneren Genişletilmiş Üst Düzey Uzman Grubu’na dâhil oldu. Yapay zekanın bankacılık sektörü dâhil her sektörde ve hayatın her aşamasında ciddi değişimler getireceğini belirten Köseoğlu “Çok daha akıllı, kişiselleştirilmiş ve her zaman yanınızda olan uygulamalar geliştirmek üzere çalışıyoruz. Bankacılık Federasyonu üyeliğim ile Avrupa Birliği’nin ve Avrupa bankalarının yapay zekâ uygulamaları konusunda daha öncü olabilmeleri için katkıda bulunacağım” diye konuştu.
AB’nin yapay zekâ çalışması Türk’e emanet
03.01.2019 - 07:32 | Son Güncelleme: 03.01.2019 - 07:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ING Bank Türkiye’den, geçen yıl ING Grubu’na Yapay Zeka ve Robot Teknoloji Global Başkanı olarak atanan Görkem Köseoğlu, Avrupa Bankacılık Federasyonu (European Banking Federation-EBF) Yapay Zekâ Danışma Kurulu’na seçildi.
Etiketler : Görkem Köseoğlu,
596392 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/596392.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER