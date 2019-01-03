Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

‘Çok tehlikeli’ sınıfında yer alan inşaat ve madencilik gibi tehlikeli sektörlerde son üç sene içerisinde ölümlü iş kazası yaşanmayan işyerlerinden 2021 yılına kadar işsizlik sigorta primi alınmayacak. İşsizlik sigortası prim desteğinden yararlanacak iş yerlerinde en az 10 kişi çalıştırması ve bu iş yerlerinde ölümle ya da sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası olmaması şartı aranacak. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıyla sözleşme yapmayan işverenler de teşvikten yararlanamayacak. İşverenlerin işçi başına aylık 20 TL ile 152 TL tutarındaki maliyetten kurtulacağı düşünüldüğünde 10 kişi çalıştıran bir firma aylık ortalama 1.500 lira tasarruf edecek. Öte yandan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, bu sene içerisinde iş kazalarının önlenmesi amacıyla çeşitli üniversiteler ve STK’ların program hazırlaması için 6 milyon avro hibe verecek. Toplam hibenin 3 milyon avroluk kısmı madencilik sektörüne aktarılacak.