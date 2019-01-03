Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda yüzde 1,44 düşerken, temmuz-kasım döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 10,64 artış meydana geldi. Toplu sözleşmeye göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında yüzde 3,5 zam aldı. Sonraki 5 ayda ise yüzde 10,64 enflasyon gerçekleşti. Yani memur ve memur emeklisi, aralık ayı enflasyonu ’sıfır’ dahi olsa, 10,64’ten yüzde 3,5’in çıkarılmasıyla oluşan 7,14 oranındaki enflasyon farkına hak kazanacak. Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 4 zam verilecek. Yüzde 7,14 oranındaki farkla birlikte devlet memuru ve memur emeklilerinin maaşlarında yüzde 11,4’lük artış gerçekleşecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak’ta alacak. İşçi emeklisine de son 6 ayda oluşan enflasyon rakamı kadar zam verildiği için maaş artışı yüzde 10,64 olabilecek. Öte yandan İstanbul Ticaret Odası (İTO) aralıkta perakende fiyatlarının yüzde 0,14 gerilediğini açıkladı. Türkiye genelinde de aralık enflasyonu bu oranda gerilerse, alınacak zam ve fark 0,14 civarında düşüz olabilecek.

Enflasyon düşerse?

Aralık enflasyonunda yüzde 0,14-0,15 civarında gerileme bekleniyor. TÜİK rakamları bu şekilde gerçekleşirse verilecek zamlar aynı oranda düşük olacak. Öte yandan İTO, aralıkta İstanbul’da perakende fiyatların yüzde 0,14 azaldığını açıkladı. Geçtiğimiz dönemlerde İstanbul enflasyonu, Türkiye enflasyonuyla çok yakın seyrediyordu.