Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SERDAR AKINCI

Dün çevre anlamında büyük adım atıldı ve karada, denizde büyük kirlilik oluşturan poşetler en az 25 kuruş olmak üzere ücretli satılmaya başlandı. Bir kişinin yılda 950 poşet kullandığı ülkemizde bu sayının hızla azaltılması bekleniyor. Dün ilk uygulama sebebiyle birçok markette oldukça renkli görüntüler oluştu. Uygulamayı bilmeyenler tepki gösterirken, bazı tüketicilerin ücret ödememek için marketlere poşetle geldiği, bazılarının file ve bez poşet kullandığı görülürken, el arabasıyla gelenler ise renkli görüntüler oluşturdu. Birçok vatandaş da paralı poşetlerin üzerine marka logosu basılmasına tepki göstererek kasiyerlerle tartıştı. Vatandaşlar “Market üzerine logosunu basacak, beni reklam aracı olarak kullanacak, ben de ona para ödeyeceğim, neden? Logo varsa para alınmamalı” diyerek uygulamaya tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar da dargelirlilerin poşet getirip ekmeği bedava alması teklifinde bulundu. Parayla satılan poşetlerin eskisi gibi ince ve kolay yırtıldığını söyleyen tüketiciler “Buna bir standart getirilmeli. En azından birkaç kez kullanabilelim” dedi. Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Başkanı Aydın Ağaoğlu Adam yolda bulduğu plastik poşeti de cebine koyar. Hem parayla satacağım hem de reklamımı yaptıracağım olmaz. Bu tüketicinin bütçesine zarar verir, çevreye fayda sağlamaz. Marketler bez torbalar yapıp makul ücrete bunları satabilir. Onlara logo koyacaksa onu da ücretsiz vermeli. File ve bez torbalar ücretsiz dağıtılabilir” diye konuştu.

Gün sonunda açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Yönetimi dairesi Başkanı Ahmet Varır, birçok satış merkezinde kullanımın yüzde 70’e varan oranlarda azaldığını ifade etti. Varır, marketlerdeki tartışmalarla ilgili olarak da “Satıcının poşetten kâr etmesi de ücretsiz satması da mümkün değil” dedi.

BEZ TORBA SATIŞI BAŞLADI

n Market poşetlerinin paralı olmasının ardından yurdun bir çok yerinden aldıkları ürünleri farklı usullerle taşıyan insanların fotoğrafları geldi. En çok tercih edilen yol ise bez torbalar. Çok şubeli indirim marketleri de şubelerinde 1 lira 45 kuruştan bez torba satmaya başladı. Bazı vatandaşlar, market alışverişlerinde yanlarında getirdikleri poşetleri kullanırken birçoğu da tanesi 1 lira 45 kuruştan satılan bez torbalara yöneldi. Edirne’de bir markette alışveriş yapan Canan Ülge “Poşet kullanmıyorum. Bez poşetler daha iyi. Hem çevreye daha duyarlı oluyoruz. Her yer poşet içerisinde fazla fazla alınıyor. Etrafı kirletiyoruz. Tabiata en azından bir katkımız olsun diye bez torba aldık” dedi.

TÜKETİCİ TEKLİFİ:

Dört poşet götürüp bir ekmek alayım

Geri dönüşüm konusunda hemen her atıkta bir gelir modeli oluşmuş durumda. Pet şişeleri geri dönüşüme götürenlerin AKBİL’ine para yüklenirken, sokak toplayıcıları da hemen her türlü atığı toplayarak nakde dönüştürebiliyor. Fakat şimdilik 25 kuruşa satılan market poşetlerinde böyle bir durum söz konusu değil. Bir tüketici “Poşet mademki parayla satılıyor, o zaman ben markete dört poşet götüreyim karşılığında bir ekmek alayım” dedi.

Poşetler arasında bir standart olsun

Poşetler bütün marketlerde 25 kuruşa satılmasına karşın herhangi bir kalite standardı bulunmuyor. Bir marketten alınan poşet bir çok ürünü taşıyacak kadar kaliteli olurken bir başka marketin poşetine bir tane ürün konulduğunda yırtılabiliyor. Tüketiciler şimdi burada bir kalite standardı olmasını bekliyorlar. Daha çok ürünü rahatlıkla taşıyabilecekleri poşete 25 kuruş verebileceğini belirten tüketiciler, kalitesiz ve ince poşetlere ödeme yapmak istemiyorlar.