Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu. Buna göre; işçi ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak ayında yüzde 10,19 oranında zam alacak. Memur ve emeklileri de yüzde 4'lük zamma ilave yüzde 6,74 enflasyon farkı alacak.
İŞTE YENİ MAAŞLAR
BAĞ-KUR Esnaf Emeklisi en düşük maaşı: 1690 lira
BAĞ-KUR Tarım emeklisi en düşük maaşı: 1189.71 lira
SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 öncesi) 1888 lira
SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 sonrası) 1125.57 lira
Memur Emeklisi en düşük maaşı: 2379 lira
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