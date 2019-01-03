Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu. Buna göre; işçi ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak ayında yüzde 10,19 oranında zam alacak. Memur ve emeklileri de yüzde 4'lük zamma ilave yüzde 6,74 enflasyon farkı alacak.

İŞTE YENİ MAAŞLAR

BAĞ-KUR Esnaf Emeklisi en düşük maaşı: 1690 lira

BAĞ-KUR Tarım emeklisi en düşük maaşı: 1189.71 lira

SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 öncesi) 1888 lira

SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 sonrası) 1125.57 lira

Memur Emeklisi en düşük maaşı: 2379 lira

AYRINTILAR GELİYOR...