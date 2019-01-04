Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

Memurların maaşlarına en az 335 TL zam yapılırken, en düşük işçi maaşı da bin TL’nin altında kalmaktan kurtarılarak, bin 125 TL’ye yükseldi. Ayrıca yapılan zamların ardından maaşı bin liranın altında olan emeklilere seyyanen zam uygulanacak ve bu emeklilerin maaşı bin liraya çekilecek.

Dün açıklanan rakamlara göre enflasyon aralık ayında 0,40 düşerek 2018 yılı için yüzde 20,3 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamları sonrasında milyonlarca memurun ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu. 2018 yılının son 6 aylık enflasyon oranı 10,20 olurken, Toplu İş Sözleşmeleri gereği yüzde 3,5 farkı alınarak ilave olarak yüzde 4 zam ekleneceği için memur ve emeklilerin 2019 yılı için alacağı zam oranı yüzde 10,70 olarak kesinleşti.

MEMURA EN AZ 335 TL

Belirlenen zam oranları sonrası memurların 2019 yılı için alacağı maaşlar netleşti. Buna göre en düşük memur maaşı 3 bin 133 TL’den 3 bin 468 TL’ye yükseldi. Lisans mezunu memurun maaşı 3 bin 749 TL’ye, 1/4 dereceli Öğretmenin maaşı 4 bin 701 TL oldu. Polislerin maaşı 5 bin 339 TL olurken, 1/4 dereceli mühendisin maaşı ise 6 bin 236 TL’ye ulaştı. Öte yandan en düşük memur maaşı, 2 bin 379 TL’ye yükselirken, 1/4 dereceli memur emeklisinin maaşı da 2 bin 844 TL oldu.

Memur ve memur emeklisinin zam oranlarının belli olmasının ardından SSK ve Bağ-Kur’lu emeklilerin de zam oranları belli oldu. Son 6 aylık enflasyon oranına göre zam alacak olan SSK ve Bağ-Kur’lu emekliler 2019 yılı için 10,19 oranında zam alacak. Bu doğrultuda en düşük SSK’lı ve Bağ-Kur’lu emekli maaşları da netleşmiş oldu. Bağ-Kur’lu esnaflar en düşük bin 690 TL, Bağ-Kur Tarım’lı emekliler de bin 189 TL maaş alacak. 2000 Öncesi SSK’lıların en düşük maaşı bin 888 TL olurken, 2000 sonrası SSK’lı emeklilerin en düşük maaşı bin 125 TL oldu.

BAZI UNVAN VE DERECELERE GÖRE MAAŞLAR

Unvan - derece Net görev aylığı

Genel müdür 1/4 10.507 11.690

Şube müdürü (Ün.) 1/4 5.519 6.146

Memur - (Ün.)9/1 3.387 3.786

Öğretmen 1/4 4.247 4.737

Kaymakam 1. sınıf 1/4 9.651 10.722

Başkomiser 3/1 5.516 6.142

Polis memuru 8/1 4.823 5.375

Uzman doktor 1/4 6.568 7.308

Hemşire (Ün.) 5/1 4.124 4.595

Mühendis 1/4 5.634 6.274

Teknisyen (Lise) 11/1 3.527 3.941

Profesör 1/4 9.089 10.100

Araştırma gör. 7/1 5.347 5.956

Vaiz 1/4 4.415 4.924

Avukat 1/4 5.377 5.990

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARI

SSK emekli aylığı 1.747 1.904

BAĞ-KUR aylığı 1.475 1.608

Tarım BAĞ-KUR aylığı 1.164 1.269