Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 yılının tamamlanmasının ardından Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Buna göre geçen yılın tamamında 15,7 milyar lira, sadece aralık ayında ise 1 milyar 40 milyon liralık hak ediş ödemesi gerçekleştirildi. Kış şartlarına rağmen Türkiye genelinde aktif 335 şantiyede inşaat çalışmalarının devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, TOKİ’nin birkaç gün içerisinde 57 milyon liralık daha hakediş ödemesi yapacağı vurgulandı. Bugüne kadar 832 bin konut rakamına ulaşan TOKİ’nin, her ay yaklaşık 1,5 milyar liralık hak ediş ödemesi yaptığı bildirildi.