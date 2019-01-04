Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de geçen yıl çiğ süt üretiminin bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 10 artışla 22,7 milyon ton seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini ifade eden Tezel, çiğ süt üretiminin bu sene de geçen seneye göre yüzde 7 artmasını öngördüklerini söyledi. Türkiye süt ürünleri ihracatının artmasının rekabet gücüne bağlı olduğuna işaret eden Tezel “İhracatımızın artması, rekabet gücümüzün artmasına bağlı. Rekabet gücümüzü artırmaya yönelik bir toparlanma ise ancak çiğ sütte kalite-fiyat dengesiyle oluşacak. Bu kapsamda verilecek ihracat desteklemeleri de elimizi güçlendirecek” dedi.

Tezel, kırmızı et üretiminin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artışla 1 milyon 165 tonu bulmasını beklediklerini vurgulayarak, “2018 yılında piyasanın regülasyonunu sağlamak üzere yapılan ithalat, bu yıla stokla girilmesini sağladı. Şimdi ihtiyaç olan damızlıkların belli bir plan dâhilinde temin edilerek kendine yeten bir kırmızı et sektörü için 2020 sonrası planlarımızı yapmalıyız” diye konuştu.