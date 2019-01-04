İstanbul Kapalıçarşı'da 5,46 liradan alınan dolar 5,4620 liradan, 6,22 liradan alınan euro ise 6,2220 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,5040 liradan, euro ise 6,25 liradan satılmıştı.
Dolar güne böyle başladı (4 Ocak Dolar/TL ne kadar oldu?)
04.01.2019 - 09:17 | Son Güncelleme: 04.01.2019 - 09:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar - euro kaç TL? Serbest piyasada dolar 5,4620 liradan, euro ise 6,2220 liradan güne başladı.
Etiketler : dolar,
596582 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/596582.aspx
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