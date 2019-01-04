İstanbul Kapalıçarşı'da 5,46 liradan alınan dolar 5,4620 liradan, 6,22 liradan alınan euro ise 6,2220 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,5040 liradan, euro ise 6,25 liradan satılmıştı. 