Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emeklilerin merakla beklediği haber geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2018 yılı enflasyon verilerini açıklamasıyla, emeklilerin Ocak ayı zam oranı ortaya çıktı. Buna göre; 2018'in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 10.19 olarak gerçekleşti. Memur emeklilerine de 2018'in Temmuz ayı için belirlenmiş zam oranı aşıldığı için enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşmede belirlenen yüzde 4'lük artış ve yüzde 6.73 enflasyon farkıyla memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 10.73'e ulaştı.

FARK GELDİ



Hazine ve Maliye Bakanlığı, "En düşük memur emekli aylığı 2 bin 149 liradan 2 bin 379 liraya yükselmiştir" açıklamasını yaptı.



EN AZ BİN 125 TL



Türkiye Emekliler Derneği, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni taban aylıklarını duyurdu. Açıklamaya göre ek ödeme dahil en düşük aylık; Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 447 liradan bin 595 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 79 liradan bin 189 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 650 liradan bin 818 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 21 liradan bin 125 liraya ulaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı aylıklarını bu ayın 17'si ile 28'i arasında cebine koyacak. Memur emeklileri ise zam farklarını bu ay içinde alacak.