Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,99 primle 227,01 liradan tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,14 değer kaybıyla 226,7 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 370 lira, Cumhuriyet altını da 1.517 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda değer kaybeden doların etkisiyle 15 Haziran 2018'den bu yana ilk defa 1.300 doları test eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.294,50 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, yurt içinde dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle gram altındaki yükselişlerin devam edebileceğini belirterek, gram altında 225 liranın destek 230 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

ABD'de bugün açıklanacak aralık ayı istihdam raporu ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden Memiş, Suriye ile ilgili belirsizlikler ve artan küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin de yatırımcıların gündeminde olduğunu söyledi.