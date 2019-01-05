Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Plastik poşeti ücretli satanlar, alternatif materyal bulundurmak zorunda. Yılbaşından itibaren gündemin ilk maddelerinden biri haline gelen ücretli poşet konusunda satıcının sorumluluklarından biri de plastiğe alternatif taşıma araçları bulundurmak. Resmi Gazetede yayınlanan ve 2872 sayılı Çevre Kanunu Ek Madde 13’te en az 25 kuruştan satılması, her yıl asgari miktarın belirlenmesine ilişkin hüküm kabul edilirken, satış noktalarının yükümlülüğü de belirleniyor. Kanun satıcıya poşet kullanımının azaltılmasına ilişkin amaç ve uygulamaları görsel ve yazılı şekilde tüketiciye anlatma sorumluluğunun yanı sıra plastik poşete alternatif materyalleri bulundurma yükümlülüğü getiriliyor. Bunda ücretli ve ücretsiz ayrımı yapılmadığı için satıcıya plastik dışı üründe promosyon fırsatı da verilmiş oluyor.

KALİTEYİ ARTIRMAK MECBURİYETİNDE

“Marketten çıkmadan yırtılan poşete de 25 kuruş mu vereceğim?” sorusuna kanunun 5’inci maddesinin “Satışa sunulacak poşetin kalitesinin iyileştirilmesi esastır” diyerek daha dayanıklı poşet sunumunu getiriyor. Plastik poşetlerin herhangi bir şekilde promosyon malzemesi yapılması ise kesinlikle yasak. Satıcılar ancak tekstil malzemesinden üretilen taşıma çantalarını promosyonla verebilecek. Poşeti ücretsiz verenler ise marketin büyüklüğüne göre para cezasına çarptırılacak.