Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

Bakanlık, sigorta prim borcunu ödemek için müracaat ettiği hâlde borç taksitlerini süresinde ödeyemeyen ve bu nedenle yapılandırması bozulanlara, 28 Şubat’a kadar ödeme imkânı getirdi. Borçların yapılandırılması, gecikme zammı ve cezası yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ne (Yİ-ÜFE) göre güncellenecek. Güncellenen borçlar, peşin veya iki ayda bir taksitler hâlinde ödenebilecek. Bağ-Kur’lu sigortalılar, hizmet sürelerini dondurarak veya yapılandırmalarını devam ettirerek, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya da başlayabilecek. SGK borç yapılandırmasının yanı sıra, Aralık 2018 ve Ocak 2019 aylarında ödenecek taksitler ile, 31 Aralık 2018’e kadar ödenmesi gereken Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları da, gecikme zammı ve ceza işlemi olmadan şubat sonuna kadar ödenebilecek.

Yapılandırmadan yararlananlara, borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacağını ifade eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Yapılandırma haklarını devam ettiren işverenlerimiz ‘Borcu yoktur’ belgesi alabilecek. İstihdam teşviklerinden yararlanabilecekler. Teşviklerimiz ve düzenlemelerimiz ile iş verenimizin istihdam gücünün destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.