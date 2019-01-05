Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ekonomisinin son dönemdeki lokomotifi olan ihracat, 2018 yılını yeni rekorla tamamladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, küresel anlamdaki olumsuz gelişmelere rağmen 2018 yılında ihracatın yüzde 7,1 artışla 168,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek “Bizler için asıl önemli olan, yakaladığımız bu rakamın, aynı zamanda Cumhuriyet tarihi ihracat rekoru olmasıdır. 2017 yılına göre ihracatımız, 11,1 milyar dolar artmıştır. Mart ayında millî gelirimiz de açıklandığında, ülkemiz ihracatının millî gelire oranında da tarihî bir zirve yakalanmasını bekliyoruz” dedi. 2019 yılında ihracatın küresel gelişmelerle paralel şekilde artarak devam etmesini, millî gelir içinde ihracatın payının yükselmesini beklediklerini dile getiren Pekcan “2018 yılında ithalatımız da yüzde 4,6 düşüşle 223,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı, 2018 yılında 8,2 puan artışla yüzde 75,3 olarak gerçekleşmiştir. Tahminlerimize göre 2019 yılında, bu yükselme devam edecektir. Böylece ülkemizin dış finansman ihtiyacını kademe kademe azaltmaktır. Hedef pazar olarak belirlediğimiz Afrika kıtasına ihracatımız 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24 artış göstermiştir. Latin Amerika ülkelerine ihracatımız ise aynı dönemde bir önceki yıla göre yüzde 35,6 yükseldi. Doğru politikalarla teknolojiyi ön plana çıkaracak çalışmalara 2019 yılında da ağırlık vereceğiz” şeklinde konuştu.

OTOMOTİV 30 MİLYARI GEÇTİ

Otomotiv endüstrisi, 2018’de 31 milyar 568 milyon dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu. Onu 17 milyar 642 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 15 milyar 554 milyon dolarla çelik takip etti.

ALMANYA YİNE ZİRVEDE

Geçen yıl Türkiye’den en fazla ithalat yapan ülke 15,8 milyar dolarla Almanya oldu. Almanya’yı 11 milyar 47 milyon dolarla Birleşik Krallık, 9 milyar 468 milyon dolarla İtalya ve 8 milyar 253 milyon dolarla ABD izledi.

2019'DA HEDEF 182 MİLYAR DOLAR

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle “2017 sonunda ‘2018 rekorlar yılı olacak’ demiştik. Biz sözümüzü tuttuk. Bu yıl da Yeni Ekonomi Programı’nın 2019 hedefi olan 182 milyar dolarlık ihracat rakamını yakalayacağız, hatta aşmaya çalışacağız. Bu sözü de tutmanın haklı gururunu yaşayacağız. Aralıkta ihracat, yüzde 0,4 artışla 13,9 milyar dolara çıktı. Türk lirası ihracatımız 4 milyar liraya ulaştı. Ülke sayısı 172 oldu. Yaşadığımız ekonomik saldırılardan ticaret savaşlarına, Suriye’de devam eden kaostan, Brexit konusuna kadar, devreye giren her tedbirden hızlı neticeler aldık. 2019, ihracatta sürdürülebilirlik ve yenilik yılı olacak. Büyümeye, istihdama, ekonomimize en üst seviyede katkı sunacağız” dedi.