İçişleri Bakanlığı:"Aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi, anında müdahale edilebilmesi için alınan önlemler ve KADES uygulaması sayesinde kadın cinayetleri yüzde 21 oranında azaldı"
İçişleri Bakanlığı: Kadın cinayetleri yüzde 21 oranında azaldı
05.01.2019 - 12:11 | Son Güncelleme: 05.01.2019 - 12:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"Aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi, anında müdahale edilebilmesi için alınan önlemler ve KADES uygulaması sayesinde kadın cinayetleri yüzde 21 oranında azaldı"
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,
596753 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/596753.aspx
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