Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı:"Aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi, anında müdahale edilebilmesi için alınan önlemler ve KADES uygulaması sayesinde kadın cinayetleri yüzde 21 oranında azaldı"