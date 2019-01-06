Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

ANKARA

İhracatta cumhuriyet tarihi rekoru 2018’de kırılırken, bu başarıyı getiren veriler dikkat çekiyor. Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, temmuz, eylül, ekim, kasım ve aralıkta aylık rekorlar geldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Aralık 2017’de yüzde 59,96 olarak gerçekleşirken; 2018’de bu oran yüzde 83,86 oldu. 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapılan ülke sayısı 39’a ulaşırken, 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan şehir sayısı da 17 olarak gerçekleşti. İşte 168 milyar dolarlık ihracatın şifreleri:

ŞEHİR MİLYARI BULDU

1 milyar dolar üzerinde 23 sektör ihracat yaparken, 2018’de ihracata başlayan firma sayısı 15 bin 743 oldu. 1 milyar dolar üzerinde ihracat yapılan ülkeler içerisine İsviçre, Libya, Hindistan, Portekiz, Katar ve Çekya da girdi. Eskişehir ve Kahramanmaraş, 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan yeni şehirler oldu. 2018’de tütün de, milyar dolar üzeri ihracat yapılan bir sektör olmaya başladı.

FUARLAR ETKİLİ OLDU

2018’deki ihracat başarısında uluslararası fuarların da ciddi etkisi oldu. Yıl içerisinde 198 fuara millî katılım sağlandı. 285 fuarda “info standlar” kuruldu. İhracatçılar 135 ülkedeki fuarlara katıldı. Bu fuarlara 5 bin 379 firmanın gittiği belirtildi. Diğer yandan yıl içerisinde 157 ticaret heyeti kuruldu. Bu heyetlere de 4 bin 229 firma katılım sağladı. Yıl içerisinde alım heyeti düzenlenen ülke sayısı 83 oldu. Alım heyetlerine 6 bin 580 yabancı firma katıldı.

AB’YE İHRACAT ARTTI

2017 Aralık ayında AB pazarına 6,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirilirken, 2018 Aralık ayında bu rakam 6,5 milyar dolara yükseldi. Afrika pazarına ihracat, 1,2 milyar dolar dolardan 1,4 milyar dolara çıktı. İhracatta eralık ayında bazı ülkelerde önemli artışlar meydana geldi. Libya, Hong Kong ve Meksika, bu ülkeler arasında yer aldı. Libya’ya ihracat, 1 yılda 90 milyon dolardan 216 milyon dolara yükseldi.

KASTAMONU VE ZONGULDAK

Aralık ayında ihracatı en çok artan şehirler de belli oldu. Kastamonu, Aralık 2017’de 3,5 milyon dolar ihracat yaparken, bu rakamı yüzde 355 artırarak 15,9 milyon dolara çıkardı. Zonguldak da 24,6 milyon dolardan 48,6 milyon dolara ulaştı. Karabük ise, 21 milyon dolardan 30,3 milyon dolara çıktı.

10 SEKTÖRDEN REKOR GELDİ

2018’de sektörel olarak çelik, iklimlendirme sanayi, makine, meyve ve sebze ürünleri, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri, mücevher, otomotiv, savunma ve havacılık, su ürünleri ve hayvansal ürünler ile süs bitkileri sektörleri, ihracatta tüm zamanların rekorunu kırdı.