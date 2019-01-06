Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Memur emeklileri ocak-temmuz olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Memur ve emeklisinin zam oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa bu da zamma ekleniyor. Toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisi ocak itibarıyla yüzde 4 zam alacaktı. ancak önceki gün açıklanan enflasyon yüksek olunca fark ortaya çıktı.

FARK DA OLUŞTU

Bu fark da yüzde 6.73 oldu. Yani memur ve emeklisinin maaşında ocaktan geçerli olmak üzere yüzde 10.73 artış oldu. Memur emeklisi 1-5 ocak arasında maaşını yüzde 4’lük zam eklenmiş şekilde çekti. Fark zammı da ay sonuna kadar hesaba yatacak. Peki kim ne kadar zam alacak. derece, hizmet yılı ve branşa göre kuruşu kuruşuna zamlar Posta.com.tr'de olacak... (Posta)

