Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirket verilerine göre geçen yıl ayda 15 milyondan fazla ziyaretçi uçak bileti satın almak için Enuygun.com’u ziyaret etti. Kullanıcılar 150’den fazla ülkede 742 destinasyona bilet aldı. Kullanıcılar seyahatlerinde 264 farklı hava yolunu tercih etti. En ucuz bilet yurt içinde 34,99 lira olurken en pahalı bilet bir yurt dışı uçuşunda 30 bin 786 lirayı buldu. Bu uçuş, İstanbul’dan Şanghay’a uzanan, son dakika ve business class biletin fiyatı olarak gerçekleşti. Şirketin Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu “En kısa süreli uçuş bileti 39 dakikayla Kırgıziszan’ın Oş şehri ile Bişkek şehri arası için alınırken en uzun süreli biletin Çin’in Şanghay kentinden ABD’nin Los Angeles şehri için alındı ve 39 saat sürdü” dedi. Hacıbayramoğlu’nun verdiği bilgiye göre havayolu firmaları Sabiha Gökçen Havalimanı için daha çok kampanya yapıyor ve buradan yurt dışına yapılan uçuşlar hızlı artış gösteriyor.