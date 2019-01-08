Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışanlar için büyük önem taşıyan, işçi sendikalarının her zaman ‘kırmızı çizgisi’ olan kıdem tazminatı, asgari ücretle birlikte arttı. Asgari ücretin yüzde 26,05 artarak 1 Ocak 2019 itibarıyla 2020 liraya çıkması, işçinin işten çıkarılması halinde verilecek tazminatın miktarını da etkiledi. Yaklaşık 20 milyon işçinin güvencesi niteliğinde olan kıdem tazminatında tavan 5 bin 434 liradan 6 bin 17 liraya yükseltildi. Tavan ücretin yükseltilmesiyle, temmuz 2018’de işten çıkarılan ve 10 yıldır çalışan bir işçi 20 bin 295 lira kıdem tazminatı alırken, bu rakam yılın ilk 6 ayında 5 bin 289 lira yükselerek 25 bin 584 liraya çıkacak.

1 YILLIK ÇALIŞAN NE ALACAK?

Çalışanların güvencesi niteliğindeki kıdem ve ihbar tazminatı da yine asgari ücrete paralel olarak artacak. Yani artış yüzde 26,05 olarak gerçekleşecek. Bu durumda 1 yıldır çalışan kişi işten ayrıldığında net 2538 lira kıdem, 2011 lira ihbar tazminatı alacak.

Kıdem tazminatına hak kazanmak için sözleşmenin feshini gerektiren yüz kızartıcı bir durumun gerçekleşmiş olmaması gerekiyor. İşçiye kendi isteği ile ayrılması halinde kıdem tazminatı ödenmiyor. Kadın çalışanlar evlilik halinde işten ayrılırsa tazminat alabiliyor. Emekli olarak çalışanlar da söz konusu iş yerindeki çalışma süresi karşılığı kıdem tazminatına hak kazanıyor.

KIDEM TAZMİNATI İÇİN EN AZ 1 YIL ÇALIŞMA

Kıdem tazminatına hak kazanmak için bir iş yerinde kesintisiz en az 1 yıllık çalışma gerekiyor. Tazminat ise her yıl için 1 aylık brüt ücret kadar hesaplanıyor. Alt limit asgari ücretle belirlenirken, kıdem tazminatının üst limitini memur maaşına yapılan zam belirliyor. 1 yılı geçen süre ise, yıllık miktarın söz konusu süreye oranlanmasıyla ortaya çıkıyor. Kıdem tazminatı hesaplanırken işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülen yemek ve yol parası ile ikramiye ödemelerinin brüt tutarları da dikkate alınıyor.