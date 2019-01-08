Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sercan AKINCI

İSTANBUL

Fuar organizasyonları güç kaybederken yerine gün geçtikçe ikili iş görüşmeleri (B2B) daha fazla önem kazanıyor. Türk iş dünyası da gerek yurt içindce gerekse yurt dışında ticari heyetler düzenleyerek, ihracatı artırma peşinde. Bütün organizasyonlarında Türk Hava Yolları’nı kullandıklarını ifade eden sanayiciler, “Hem ihracatçı birliklerimiz hem bizler THY’den, İlker Aycı’dan yaptığımız heyetlerde indirim bekliyoruz. Bunu yaparlarsa daha fazla insan ticari heyete katılabilir. Hem ihracat hem ihracatçı artar” diyorlar.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, düzenlediği toplantıda gazetecilerle bir araya gelerek, sektörün 2018 değerlendirmesi ve 2019 yılı öngörülerini paylaştı. Dünyada yaşanan hızlı değişim ve dönüşüme işaret eden Önder, bu gibi değişim dönemlerinde Sivil Toplum Kuruluşlarının hızlı refleks göstermesi gerektiğini söyledi.

Önder, Türkiye’deki ev ve mutfak eşyaları sektörünün ülkeler içindeki iç sebepler ve siyasi konjonktürden dolayı son 10 yılda çok fazla pazar kaybettiğini belirterek, şunları kaydetti: Cezayir’de çok güçlüydük orası kapandı, Ürdün, Serbest Ticaret Anlaşması’ndan çıkma kararı aldı, iyi olduğumuz bir pazardı oradan çıktık. Geçtiğimiz yıl yüzde 9,8 artışla toplam 2 milyar 531 milyon dolarlık ihracat yaptık. Şu an hedefimiz, 2019 yılında ihracatta minimum yüzde 15 büyümek. Yaklaşık 3 milyar dolarlık bu hedefe ulaşabilmek için pazar çeşitliliği ve farklı pazarlama enstrümanlarına yöneleceğiz. Kilogram başı değerimizi artırmak istiyoruz, bunu önemsiyoruz. Kilogram başı ihracatımızı artırmak demek, toplam değerin artması demek. Bu yüzden nitelikli ve sürdürülebilir büyümeyi önemsiyoruz. Türk pazarı olarak çok kaliteli ürünler ortaya çıkarıyoruz. Ürünleri iyi yapıyoruz ama tasarımda, markalaşmada eksikler var.

İÇ PAZARDA FİYAT DÜŞTÜ

Global pazarlama için fuarlara verdikleri önemden, yeni pazarlara düzenledikleri ticaret heyetlerinden bahseden Önder, ticaret için artık bunların yeterli olmadığını, devamında şirketlerin, müşterileri ziyaret etmesi ve görüşmelerin devamını getirmesinin gerekli hâle geldiğini dile getirdi. İhracatı artırma için yurt dışı pazarlara düzenledikleri ticaret heyetlerini anımsatan Önder “Uçakta özellikle millî yapısından dolayı THY’yi tercih ediyoruz. Hem ihracatçı birliklerimiz hem bizler THY’den, İlker Aycı’dan yaptığımız heyetlerde indirim bekliyoruz. Bilet ucuz olursa hem devletin verdiği teşvik miktarı azalır hem de bizim giderlerimiz düşer. Bu yolla daha fazla insanı ticari heyete alabiliriz. İhracat da ihracatçı da ucuz bilet sayesinde artar” dedi.

İç pazar hakkında da bilgi veren Önder, bir dönem artan kur etkisiyle yükselen fiyatların şu an yeniden düştüğünü aktardı. Burak Önder, şunları söyledi: Normalde Aralık ayı sektörde biraz daha durgun geçer ama kasımın ikinci haftasından sonra iç pazar oldukça hareketlendi. Şu an Türkiye’de iç pazar büyüklüğü 6 milyar dolar civarında, 2 milyar dolar cari fazla veren bir sektörüz. 500 milyon dolar gibi bir ithalatımız, 2,5 milyar dolar gibi bir ihracatımız var.

ÜÇ BÖLGE HEDEF PAZAR

Sektörde Avrupa’da zincir şirketlerle 30- 45 gün vadeli çalıştıklarını, daha üstüne de çıkabildiğini belirten EVSİD Başkanı Burak Önder, “2019 yılı için Latin Amerika’yı, Uzak Doğu ve Sahraaltı Afrika’yı kendimize hedef pazar belirledik” bilgisini verdi. Önder, sanayici için iş yapma ortamına ilişkin genel yapıyı da şöyle özetledi: “Finansmana erişim özellikle son çeyrekte oldukça zordu. Finansmana erişim olsa dahi, bu faizlerle yatırım yapmak da ciddi zor. Bugün kimse nakitiyle yatırım yapmak istemiyor. İlk 6 ay biraz daha durgun geçecektir ama ben ikinci 6 ay için daha ümitliyim. İç pazarda risk almamak için vade kısalmaları var. Belki Eximbank’taki Kredi Garanti Fonu (KGF) oranları artırılabilir diye düşünüyorum.”