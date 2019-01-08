Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülen “Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Havza Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi Projesi”nde ilk adımı attı. Söz konusu projede; Meriç-Ergene, Konya, Büyük Menderes ve Susurluk havzalarına yönelik “Nehir Havza Yönetim Planları” hazırlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu planlarla su kaynaklarının uzun vadede korunması hedefleniyor. Ayrıca su kullanımının sürdürülebilir olması ve havzalardaki su seviyesinin yükseltilmesi sağlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, proje yürütme aşamasında titiz çalışmalar yürüttü. 4 havzada 12 toplantı düzenlendi. 374 farklı kurum ve kuruluştan bin 500 kişi ile fikir alışverişi yapıldı. Ayrıca 24 teknik eğitim ve 7 ulusal çapta bilgilendirme toplantıları düzenlenirken, 600 sektör temsilcisiyle görüşüldü.

HEDEF YÜZDE 100 İYİ SU

Çalışmalar sırasında havzalarda su durumu da ortaya çıktı. Bu doğrultuda Büyük Menderes havzasında 134 su kütlesinden 23’ünün, Meriç havzasında 120 su kütlesinden 4’ünün, Konya havzasında 92 su kütlesinden 12’sinin, Susurluk Havzasında da 156 su kütlesinden 16’sının “iyi su” durumunda olduğu ortaya çıktı. Bunları iyileştirme projesinin yatırım tutarları da belirlendi. Buna göre Konya Havzasında 3,21 milyar TL, Büyük Menderes’te 2,29 milyar TL, Susurluk’ta 2,23 milyar TL ve Meriç-Ergene havzalarında 1,55 milyar TL yatırım yapılması bekleniyor. Bu 4 havzanın toplam maliyeti, 9,28 milyar TL olarak belirlendi. Havzalara yapılacak yatırımlar neticesinde, 2030 yılında bütün su kütlelerinde “iyi su” durumuna erişilmesi planlanıyor.

AB FASLI AÇILACAK

2013 yılından bu yana 25 havza için “Koruma Eylem Planları”nı tamamlayan Bakanlık, çalışmalarını “Nehir Havza Yönetim Planlarına” dönüştürdü. Bu revize ile, Avrupa Birliği müzakereleri kapsamında kapatılan 27 No.lu çevre faslının yeniden açılması da sağlanacak.